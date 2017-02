UN ESCRITOR… NO-SE-HA-CE-RI-CO

Al menos al principio, y menos en España. Si lo que buscáis es fama, mansiones y fajos de billetes, cambiad de profesión.

Para quien no lo sepa, un autor se lleva entre un 8% y un 12% del precio final del libro. Es decir, que si Cuentos de Bereth cuesta 18€, por poner un ejemplo, yo me llevo menos de 2€ por cada libro vendido. Y así con cualquier autor que se os ocurra. Siento romperle a alguno la burbuja, pero al menos en España la cosa es así.

¿Y por qué Stephenie Meyer o Rowling son multimollonarias?

Porque sus libros se venden en TOOOOODO el mundo. Lo que supone, pongamos, 2€ por libro vendido en toooodo el mundo.

Porque, aunque se vendan sólo en Norte América, el país es muchísimo más grande que España. Así que las tiradas son muchísimo, muchísimo más grandes. Luego ponen más libros en tienda, venden más y ganan más. Lógico.

Por las adaptaciones al cine. Porque, aunque no lleguen a rodar nunca la película, sólo por comprar los derechos ya ganan un pastón.

Porque es más fácil vender los derechos del libro a otros países si lo escribes en inglés. El español, por desgracia, sigue siendo una barrera, aunque cada vez menos.

¿Qué secamos en claro de todo esto?

Que los autores españoles, en general, no se hacen ricos de la noche a la mañana escribiendo, como ya he dicho. No digo que con todos pase igual, ¿eh? Habrá autores que ganen más, autores que ganen menos. Pero la mayoría tienen un segundo trabajo y esto es un hobby. Claro que, cuando ya tienes publicadas muchas novelas, la cosa cambia.

Como decía antes, si alguien quiere hacerse rico o famoso, existen vías más rápidas y efectivas: participar en algún concurso del tipo Gran Hermano, OT o Fama, o meterse a actor y tener muchísima suerte.

Por eso no me canso de repetir que uno debe escribir porque le guste, porque sea su pasión, porque tenga ganas de contar historias… y no por el dinero o la fama. Si luego vienen, bienvenidos sean. Pero de primeras, olvidadlo.

Y yo creo que poco más os puedo decir.

