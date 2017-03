Cómo publicar un libro: 7 tips para dirigirte a una editorial sin hacer el pardillo.

Hasta hace poco, en este mismo post explicaba que la autopublicación siempre debería ser una segunda opción… pero las reglas del juego han cambiado.

Es tal la revolución del sector editorial y el auge del libro electrónico, que me veo obligado a rectificar esto y considerar la autopublicación digital como la más viable ahora mismo.

Por otro lado, una BUENA estrategia de autopublicación puede evitarte los disgustos y sinsabores de una coedición con una editorial dudosa.

Esta estrategia, sin ir más lejos, puede consistir en llamar la atención de un editor clásico con tu éxito en Internet, por lo que puedes editar un libro en https://www.tregolam.com/.

Porque no olvidemos que ser publicado por una editorial sigue teniendo grandes ventajas:

El prestigio de que un editor apuesta por tu obra.

Mayor visibilidad al formar parte de un catálogo importante.

Una mejor distribución a gran escala.

El respaldo de una editorial potente.

Pero sea como sea, si decides dirigirte a una editorial hay algunas cuestiones que debes tener en cuenta.

Toma buena nota de estos tips sobre lo que es conveniente hacer como lo definitivamente desaconsejable:

Tip #1: no envíes tu original completo

Un lector que selecciona novelas en una editorial o agencia literaria no lee una novela diaria.

Imagínate la mesa del encargado de recibir originales no solicitados.

¿Tienes idea de cuántos originales recibe cada semana?

Publicar libro 2

Imagínate ahora que debe leerlos todos, de principio a final, para detectar joyas ocultas tras una escritura poco pulida.

Es muy simple: NO FUNCIONA DE ESTA MANERA

Te garantizo que a un lector profesional le basta un párrafo para saber de qué pie cojea un escritor.

Tras dos o tres, ya sabe si la novela es aceptable o se va a la papelera. No me cansaré de repetirlo:

Nunca se trabaja lo suficiente el principio de una novela o relato.

CLICK TO TWEET

Del primer párrafo depende todo o casi todo.

Cuando digo casi todo me refiero al 99% porque…

el primer párrafo no es tan sólo el párrafo que va a enganchar a tus lectores…

¡es el párrafo que va a enganchar a tu editor!

Después, como es lógico, debes cumplir las expectativas generadas… pero si logras atrapar al lector desde el primer instante tienes todos los números para que te sigan leyendo.

Envía a la editorial lo siguiente:

El primer capítulo.

Un capítulo intermedio.

El capítulo final.

Si los capítulos son cortos o muy cortos —menos de 4-5 páginas— puedes enviar alguno más.

Por el contrario si son muy largos, envía solo el primero y el último.

Fíjate si la editorial a la que vas a enviar tu obra da instrucciones al respecto y si es así ¡síguelas a rajatabla!

En definitiva: no cargues demasiado de lectura a una persona que se pasa el día leyendo en su mayor parte mediocridades… es de sentido común.

Si sigues este primer consejo, tendrás más posibilidades tú que quien le envía sin piedad una obra de 647 páginas.

Tip #2: datos biográficos y currículo como escritor

En tus datos personales incluye justo eso: algún dato personal.

No te limites al típico formulario de nombre, apellidos, dirección, teléfono…

Di quién eres, a qué te dedicas, por qué escribes, por qué quieres publicar, di cuánto quieres a tu familia… tampoco cuentes tu vida en verso, pero que te vean como una persona, no como una lista de datos.

Incluye un currículum como escritor: reseñas, menciones, palmarés, recortes de periódicos, obras publicadas, todo lo que tengas.

Si llevas un blog o escribes en alguno de forma regular, menciónalo e incluye además los enlaces, así como los enlaces de las páginas donde se te mencione.

No mientas. Todo lo que digas debe ser demostrable.

Si no tienes nada de esto detalla todo lo que has escrito aunque no sea público: relatos, diarios, la novela o relato que estás terminando… los editores quieren continuidad, no amores de una noche.