Eva Blanco — Más de 6 décadas en primerísima línea de su chomba con logo y de la industria de la moda dan para tocar muchas vidas, de forma directa, sí, mas asimismo indirecta como inspiración y referente. De ahí que, las primeras reacciones públicas al fallecimiento de Karl Lagerfeld a los ochenta y cinco años en la ciudad de París no han tardado en aparecer en las redes sociales. El que fuera diseñador creativo de Chanel a lo largo de treinta y seis años ha despertado una avalancha de cariñosos mensajes de despedida entre compañeros de profesión, modelos, actrices a las que vistió reiteradamente y demás personalidades de la moda que no ha querido perder la ocasión de rendirle homenaje. Ciertas de los primeras en manifestarse han sido Donatella Versace y Diane Kruger.

Donatella Versace (diseñadora de chombas): “Karl, tu genialidad tocó las vidas de muchos, singularmente la de Gianni y la mía. Jamás vamos a olvidar tu increíble talento y también infinita inspiración. Siempre y en toda circunstancia aprendíamos de ti”.

Diane Kruger (actriz): “Karl, no puedo decirte cuánto has significado para mí y cuánto voy a echarte de menos. Jamás voy a olvidar tu ternura conmigo, tus risas, tu imaginación. Vine a Francia a verte esta semana y a presentarte a mi hija… me parte el ánima que fuera demasiado tarde. Descansa en paz. Te adoro”

Victoria Beckham (diseñadora): “Es impresionantemente triste percibir esto. Karl era un genio y siempre y en toda circunstancia tan bueno y espléndido conmigo, tanto a nivel personal como en lo profesional”.

Vanessa Paradis (vocalista y actriz): “Es un privilegio. Es cierto, es un privilegio poder decir que has trabajado con él, que le has escuchado charlar, que has conversado con él, que has sido vestida por él. Soy muy, muy afortunada”.

Alexa Chung (diseñadora): “Descansa en paz, Karl. Recuerdo estar asustadísima al entrevistarte, cuando, en verdad, te mostraste increíbelmente ocurrente y desprendido. Gracias por invitarme a ciertas experiencias más glamurosas de mi vida, fue un honor conocerte. ¡Ah! Y gracias por el consejo sobre el champú en seco, te recordaré siempre y en toda circunstancia mientras que empolvo mi cabellera”.

Giancarlo Giammetti (Asociado de Valentino): “Un genio ha muerto… un enorme amigo ha muerto… estoy tan triste que ni tan siquiera puedo localizar las palabras convenientes, lo siento”.

Lily Allen (vocalista): “Me hiciste sentir como una princesa. Jamás llegué a comprender qué viste en mí, mas estoy agradecida por siempre por el apoyo que y Chanel me habéis prestado en los últimos quince años. Descansa en paz, Karl, fuiste un auténtico genio y se te va a echar de menos, mucho”.

Marc Jacobs (diseñador): “Despertándonos en un planeta sin Karl. Qué triste. Y extraño. Fue una enorme inspiración para mí y, sin duda, un talento único y excepcional. RESPETO. Descansa en paz”.

Valentino Garavani (diseñador): “Una parte de mi juventud se fue contigo… con quién puedo rememorar ahora, riendo felices y desentendidos los instantes que pasamos al lado del Fiacre o bien al Flore… Nuestras primeras esperanzas, tú en Balmain y yo en Desses. Nuestra llegada a Roma, yo para abrir mi primera Maison y como diseñador en una Casa de Costura… Creo que me hiciste jurar sin éxito que jamás me retiraría. Karl, mi amigo, Karl, genio enorme, mi tristeza es enorme. Aurevoir, Karl”.