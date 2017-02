Más Royal Caribbean en Europa

Miami, Estados Unidos. Royal Caribbean International anunció en el día de hoy su temporada de cruceros y cruisetours en Europa para el 2012, subiendo la parada con respecto a su programación del 2011 de 11 barcos a 12 para el 2012, que incluirá nuevamente dos barcos de la Clase Freedom, los más grandes e innovadores de la flota de la línea que navegarán por mares europeos. Amsterdam debutará como puerto sede para un total de 12 barcos, y se harán escalas en 101 puertos de 34 países, en itinerarios que abarcan de 3 a 16 noches. El Serenade of the Seas hará su debut europeo desde Barcelona. El Brilliance of the Seas operará en una nueva serie de itinerarios por el norte de Europa, con salidas de su nuevo puerto de Amsterdam y Copenhague. El Mariner of the Seas incorporará nuevas vacaciones en Tierra Santa y cruceros de 7 noches por el Mediterráneo Occidental desde Roma; y el Vision the Seas también realizará viajes a Tierra Santa, así como un conjunto de itinerarios por el norte de Europa. El Liberty of the Seas ofrecerá nuevos itinerarios de 5 noches por el Mediterráneo Occidental, mientras que el Independence of the Seas, el Adventure of the Seas, el Navigator of the Seas y el Grandeur of the Seas llevarán a cabo una amplia gama de itinerarios por el Mediterráneo. Por su parte, el Voyager of the Seas y el Splendour of the Seas operarán cruceros por las Islas Griegas y Turquía; y el Jewel of the Seas se dedicará a vacaciones en Escandinavia y Rusia. Los itinerarios del Adventure of the Seas, el Grandeur of the Seas, el Jewel of the Seas, el Liberty of the Seas y el Voyager of the Seas ya están a la venta.

“Cada año Royal Caribbean incrementa sus ofertas previas en Europa para seguir superando las expectativas de los vacacionistas”, aseguró Betsy O’Rourke, Vicepresidenta Principal de Mercadotecnia de Royal Caribbean. “En el 2012 los barcos de la línea visitarán 23 puertos más en siete países adicionales, dándoles a los vacacionistas la oportunidad de diseñar a la medida sus experiencias de cruceros en itinerarios tan breves como de 3 noches o tan extensos como de 16”.

Además de los 12 puertos sede entre los que pueden escoger los huéspedes, Royal Caribbean también ofrece 8 “puertos intermedios”—donde los huéspedes pueden incorporarse a los itinerarios en el camino—creando así 20 opciones de embarque y desembarco, como Tolón, Marsella y El Havre, Francia; Génova, Messina (Sicilia), y Bari, Italia; Valencia, España; y Kusadasi (Efeso) Turquía. Las nuevas escalas serán en Arhus, Dinamarca; Klaksvik, Islas Feroe; y Leknes (Lofoten), Noruega.

El Serenade of the Seas hará su debut europeo con cruceros alternos de 12 noches ida y vuelta en primavera, verano y otoño con salidas desde Barcelona, y uno de sus itinerarios contará con estancia por una noche en Venecia, y la otra oferta con escalas en Grecia y Turquía. Los nuevos itinerarios del Brilliance of the Seas, con ida y vuelta desde Amsterdam y Copenhague, consisten en una combinación de viajes por los Fiordos Noruegos y el Círculo Artico de 12 noches hasta mediados de julio. Sus otras ofertas son itinerarios “Escandinavia y Rusia” de 7 noches ida y vuelta desde Copenhague, desde finales de julio a principios de septiembre.

El Mariner of the Seas regresará a Europa en su segunda temporada, con un nuevo itinerario de 12 noches ida y vuelta a Tierra Santa desde Roma, disponible en mayo, septiembre y octubre, el cual ofrecerá estancia por una noche en Jerusalén y Alejandría, Egipto. Sus nuevos itinerarios de 7 noches ida y vuelta desde Roma, estarán disponibles de junio a mediados de septiembre. El Liberty of the Seas realizará itinerarios de 5 noches en primavera desde Barcelona con escalas en Cannes (Francia)/Montecarlo; Roma; y Palma de Mallorca, España. Además, operará un itinerario de 7 noches desde junio a septiembre.

Por tercer año consecutivo, el Independence of the Seas, barco gemelo del Liberty of the Seas, estará ubicado todo el año en el puerto sede de Southampton, operando fundamentalmente una serie de itinerarios “Tesoros Mediterráneos” y “Mediterráneo Italiano” de 14 noches. Además, en octubre y noviembre estarán disponibles tres itinerarios de 10 y 11 noches a las Islas Canarias. El barco también realizará un crucero de 3 noches con estancia por una noche en París (El Havre) en mayo; y otro de 4 noches con estancia por una noche en Cork, Irlanda.

El Liberty of the Seas y el Independence of the Seas serán los únicos barcos en Europa con amenidades que han revolucionado el sector de cruceros, como el simulador de olas FlowRider, el parquet acuático H20 Zone, un cuadrilátero de boxeo, piscinas de hidromasaje voladizas, y la Suite Familiar Presidencial, con cuatro dormitorios y cuatro baños, y capacidad hasta para 14 personas. Con ocho restaurantes y más de quince bares y salones, ambos barcos ofrecen experiencias de vacaciones únicas en su tipo que no existen en ningún otro crucero en Europa.

Entretanto, el Vision of the Seas realizará dos nuevos cruceros de 6 noches por los Fiordos Noruegos, con salida desde Oslo. El barco navegará por aguas del norte de Europa desde el 29 de abril al 7 de septiembre, ofreciendo 14 opciones diferentes de itinerarios. Los viajes, que abarcarán desde 4 a 12 noches, explorarán puertos en Escandinavia, Rusia, los Fiordos Noruegos y las Islas Británicas. Además, realizará un viaje de 12 noches ida y vuelta al Círculo Artico con salida el 9 de agosto desde Copenhague.

De mayo a septiembre, el Adventure of the Seas seguirá patrón de itinerarios de 7 noches ida y vuelta por el Mediterráneo Occidental desde Málaga, España. Al final de la temporada, el barco operará una serie de cinco viajes de 7 noches a las Islas Canarias, saliendo también desde Málaga. Su barco gemelo, el Navigator of the Seas, comenzará su temporada europea el 14 de abril en Barcelona, España, desde donde ofrecerá itinerarios de 7 noches por el Mediterráneo hasta el 18 de noviembre.

La programación de cruceros del Grandeur of the Seas consistirá en itinerarios de 7 noches ida y vuelta por el Mediterráneo Occidental que operarán desde el 2 de junio hasta el 10 de octubre, con salida desde Palma de Mallorca. Por su parte, el Voyager of the Seas dedicará gran parte de su temporada en Europa con salidas desde Venecia, pero cambiará de itinerarios de 7 noches a cruceros de 10 y 11 noches, con estancia por una noche en Estambul.

El Splendour of the Seas regresará a su itinerario de 7 noches ida y vuelta “Islas Griegas y Turquía” e “Islas Griegas” durante gran parte de la temporada, con salidas desde Venecia de finales de abril a principios de noviembre. El Jewel of the Seas seguirá operando sus cruceros de 12 noches ida y vuelta “Escandinavia y Rusia” desde el 15 de mayo al 19 de agosto desde Harwich, Inglaterra. Además, realizará un nuevo crucero el 20 de junio: el itinerario de ida y vuelta “Fiordos e Islandia”, con salida desde Harwich.

Para proporcionarle aun más profundidad y alcance a sus vacaciones en Europa, Royal Caribbean ofrece seis cruisetours, para que los huéspedes puedan combinar cruceros con opciones de recorridos terrestres con guía y crear paquetes en conjunción con seis de los barcos de la línea. Entre las opciones están 4 noches en Madrid y Barcelona, disponibles en el Serenade of the Seas; 5 noches en Venecia, Florencia y Roma, disponibles en el Mariner of the Seas y el Navigator of the Seas; 3 noches en los glamorosos Lago Como y Venecia, disponibles en el Voyager of the Seas; 4 noches en París y Londres, disponibles en el Jewel of the Seas; y 4 noches en Estambul y Capadocia (Turquía) una región plena de ciudades subterráneas antiguas, disponibles en el Vision of the Seas.

