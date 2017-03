¿Los grandes datos son realmente el futuro del marketing?

Los datos de marketing están evolucionando: de lo genérico a lo específico; Desde las tendencias del mercado hasta los hábitos individuales y desde las acciones históricas hasta el compromiso en tiempo real.

Estamos pasando de saber que los millennials de 25 a 30 años reemplazar su teléfono móvil en promedio cada 2,5 años. Pasamos a saber que William reemplaza su Android tres meses después de que se establezcan nuevas características importantes, manteniendo un ojo general sobre los nuevos desarrollos y buscando ofertas de actualización de su proveedor de servicios.

También sabemos que Claire pre-ordena el nuevo iPhone tan pronto como se anuncie la fecha de disponibilidad para un nuevo modelo y tiene una Alerta de Google para cualquier mención de los iPhones de Apple.

Así como sabemos más sobre el individuo y su actividad en línea; Tienen más opciones sobre cómo recibir información. Ignorar o filtrar lo que consideran irrelevante, activar o desactivar el marketing de ubicación, mediante notificaciones automáticas.

Los consumidores ahora están siempre conectados, raramente comprometidos ya menudo distraídos.

Muchos y muchos datos

No es sólo la riqueza de datos que está cambiando, sino también la cantidad de datos y los tipos de datos que están cambiando. Un informe reciente de IBM declaró que en los últimos dos años, el 90% de los datos del mundo se ha creado.

Esta es una estadística asombrosa, pero cuando se piensa en la proliferación de dispositivos móviles y el crecimiento de los canales sociales no es realmente sorprendente después de todo.

Echemos un vistazo a otros dos años y esta explosión de datos seguirá siendo: alimentada en parte por la creciente demanda de contenido personalizado; En parte por el continuo aumento de las conversaciones sociales, pero, lo que es más importante, por el rápido crecimiento de dispositivos conectados, cada vez más conocido como Internet de las Cosas (IoT).

Gartner estima que actualmente 5,5 millones de dispositivos IoT están siendo conectados diariamente, desde neveras, automóviles y termostatos domésticos a lavadoras y televisores.

Esta explosión enriquecerá el conjunto de datos que el comercializador tendrá disponible, pero sólo será útil si puede capturarse, almacenarse, analizarse y tener sentido. Esto pondrá a prueba incluso el mejor analista de datos y mucho menos el comercializador que tiene que utilizar eficazmente para impulsar campañas futuras.

Marketing nunca ha sido más emocionante y, al mismo tiempo, nunca ha sido más difícil.

¿Qué hacer con él?

El hecho es que en el marketing la única constante es el cambio. Por lo tanto, al igual que con el paso del marketing tradicional al marketing digital, ha tenido que haber una re-alineación de cómo los datos son recopilados, procesados y analizados por el marketing.

Mientras que la avalancha de datos para los vendedores se ha estado ampliando rápidamente, la tecnología que podría ayudar no ha estado fácilmente disponible a la función de la comercialización. La mayoría de las empresas, desafiadas con niveles crecientes de datos durante muchos años, han recurrido a la tecnología de datos para ayudarles. Los grandes datos sólo se están convirtiendo en la respuesta que buscan para incluir conjuntos de datos cada vez más grandes en un sistema cohesivo. Sólo ahora somos capaces de manipular esos datos para ser de beneficio.

Con el aumento previsto de los datos y el requisito de experiencias más personalizadas de los consumidores, la necesidad de precisión de los datos se vuelve primordial.

Muchas soluciones analíticas tradicionales se basan en informes históricos que, a la vez que ofrecen un nivel de precisión, carecen del conocimiento instantáneo que se necesita para mejorar la experiencia del cliente.

A menudo los vendedores tienen que confiar en datos muestreados y tomar un juicio sobre el nivel de precisión que esto proporciona, pero en la entrega de una experiencia personalizada esto es fundamentalmente defectuoso.

Una gran solución de análisis web basado en datos podría hacerlo mejor porque permite que muchos procesadores trabajen juntos y los recuentos de usuarios se pueden atribuir en la recopilación de datos; Los informes ad hoc y en tiempo real pueden generarse sobre la marcha, devolviendo resultados precisos más rápido, sin necesidad de muestreo.

Con el continuo crecimiento de los datos que ciertamente explotarán aún más, especialmente alrededor de IoT, habrá cada vez mayor presión para tratar de asimilar qué datos capturar y qué será relevante.

Capture todo

El deseo de capturar todo no siempre es la respuesta, pero como no podemos predecir qué datos capturamos hoy en día es o no va a ser útil en un año o dos, sería una tontería ignorar el potencial.

Captura de todos los datos que necesita es grande, pero lo que haces con él es mucho más importante. Hacer que sus datos funcionen duro no se limita a la entrega de campañas. Ahora tiene la capacidad de extraer esos datos para alimentar otros elementos del marketing; Alimentación de información de comportamiento de o hacia su aplicación móvil, su proveedor de servicios de correo electrónico o su CRM corporativo en tiempo real. Al reunir estos diferentes elementos, estarás un paso más cerca de la vista de un solo cliente, el Santo Grial para los vendedores.

Parecería que el futuro para el vendedor seguirá cambiando ya un ritmo también. El reto de dar sentido a los datos que capturan se hace cada vez más difícil en las bases de datos relacionales a medida que aumentan los volúmenes y la variedad.

