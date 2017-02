FIAT MOBI, EL NUEVO CHICO POPULAR

Producido en Brasil, el Fiat Mobi es la nueva propuesta Low Cost de la casa italiana en nuestra región. Producido sobre la plataforma del Uno, estrena una nueva motorización y a mitad de año llegará a la Argentina para ubicarse como modelo de entrada de gama. Puedes investigar mas al respecto en http://plan-fiat-mobi.com/.

Fiat Mobi es la nueva propuesta popular de la marca italiana para el Mercosur: acaba de ser presentado en Brasil (donde se fabrica) con una amplia oferta de versiones.

El Fiat Mobi está desarrollado sobre la plataforma del actual Uno, pero con algunos ajustes que permiten que sus cotas sean menores a las del compacto. En tal sentido, el nuevo modelo de Fiat tiene dimensiones más pequeñas que el Uno: tal como lo adelantamos hace algunos días, se posicionará como el modelo más accesible de la marca en nuestra región, inclusive por debajo del Palio Fire.

Las primeras imágenes que se conocieron de este modelo fueron durante su etapa de desarrollo, en esa instancia denominado como Proyecto X1H. Ahora acaba de ser lanzado en Brasil con su carrocería de cinco puertas, que mide 3,5 metros de largo, 1,6 m de ancho y 1,5 m de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,3 metros. En tanto, la capacidad del baúl es bastante pequeña, con apenas 215 dm3.

Su estilo tiene muchos parecidos con el del Uno, fundamentalmente en el sector frontal, aunque también remite a la estética adoptada por el Volkswagen Up! (la versión europea), que cuenta con el portón trasero es vidriado.

Novedades bajo el capó

Aquí se presenta una de las grandes novedades del lanzamiento del Fiat Mobi, ya que además de ofrecer el conocido motor naftero Fire Evo 1.0 con caja manual de cinco velocidades, estrena un nuevo propulsor, también de un litro pero con tres cilindros.

El nuevo benjamín, que podríamos comparar con el Fiat 147 de varias décadas atrás, que debutará en la Argentina a mitad de año, luego de que la marca realice la presentación comercial de la pick-up Toro, cuyo lanzamiento es inminente.

Cabe destacar que en Brasil el Fiat Mobi se ofrece en seis versiones: Easy, Easy On, Like, Like On, Way y Way On.

Sin embargo, desde la filial argentina todavía no hay confirmaciones acerca de cómo estará compuesta la gama: se estima que en principio sólo llegarán las versiones de entrada de gama para que no “se pise” con el Palio Fire (actualmente el más económico de Fiat en Argentina), que será discontinuado hacia fin de año.

Para los amantes de la tecnología, Fiat desarrolló una aplicación que permite sincronizar el equipo de audio con un smartphone utilizando la pantalla del teléfono, ubicándolo en la consola central. Además, según la versión, está una pantalla multimedia de 6,2 pulgadas.

