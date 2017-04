Factores a tener en cuenta al comprar un nuevo colchón

Cuando vaya a comprar un nuevo colchón o una almohada, es importante ser consciente de la calidad y del valor de cada posible compra. Las siguientes son cosas que el paciente debe tener en cuenta al comprar un nuevo colchón:

Al comprar, busque el mejor valor y la mejor calidad del colchón en vez de solo buscar un buen precio. Los colchones con más resortes y una cubierta superior más gruesa tienden a ser de mejor calidad y algo más caros. Sin embargo, un precio más alto no garantiza que el colchón sea más cómodo o brinda un mayor soporte. Por lo general, las tiendas de colchones tienen rebajas y promociones, por lo que es una buena idea comparar hasta encontrar el mejor precio después de encontrar el colchón ideal.

Debe estar atento a los trucos usados en las publicidades. Las afirmaciones de que un colchón es “ortopédico” o “aprobado por médicos” deben ser tomadas con cierto escepticismo. No ha habido una vasta cantidad de investigaciones médicas o de estudios clínicos controlados acerca de colchones y su relación con la lumbalgia. Cada persona debe determinar si las características adicionales de un colchón lo vuelven más cómodo o si brinda más apoyo.

Pruebe el colchón antes de comprarlo. Para testear los colchones, las personas pueden intentar dormir en colchones de diferentes marcas y modelos en hoteles o en casas ajenas antes de ir a la tienda de colchones. Cuando se encuentre en la tienda, la persona que va a comprar el colchón debe acostarse en él por varios minutos para decidir si es adecuado. Si dos personas van a dormir en el mismo colchón, ambas deben probarlo al mismo tiempo para asegurarse de que tienen espacio suficiente y que ambos están cómodos en el mismo estilo de colchón.

Compre los colchones en tiendas o empresas que sean confiables. Considere el servicio prestado por la tienda de colchones, como opciones de entrega, garantía, remoción del colchón viejo y la política de devolución de la tienda. Busque tiendas de colchones que permitan que los clientes devuelvan el colchón si no estuvieren satisfechos con la calidad o la comodidad después de dormir en él por una cantidad significativa de tiempo (por ejemplo, de un par de semanas a un mes).

Para conservar la calidad del nuevo colchón, se debe reposicionar cada seis meses para asegurar que el colchón se desgaste en forma pareja. Esto implica la rotación del colchón en 180 grados y darlo vuelta a lo largo en forma regular. El consejo Better Sleep Council recomienda no colocar el colchón sobre un sommier / base que no este diseñado para el colchón, ya que puede reducir la vida útil del nuevo colchón.