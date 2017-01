Cómo evitar una multa de enlace saliente de Google

Todos hemos oído hablar de penalidades de enlace no naturales de tener un perfil de backlink spam, pero el columnista Tony Edward observa que los enlaces externos de su sitio también necesitan ser monitoreados.

La mayoría de nosotros somos conscientes de las sanciones de enlace que se producen si tiene vínculos de baja calidad o spam que apuntan a su sitio. ¿Pero sabías que también puedes ser penalizado por Google por cómo te conectas a otros sitios web de tu sitio? Sí, seguro que sí. Se denomina una pena de “enlaces externos no naturales” y es similar a la penalización del enlace entrante, puede aplicarse parcialmente o en todo el sitio y puede dañar la campaña llevada a cabo de posicionamiento web SEO.

Recientemente, llevamos a cabo una auditoría para un nuevo cliente, y marcamos el enlace spam que se estaba haciendo en una sección particular de su sitio. El gestor de contenidos estaba inadvertidamente permitiendo que los bloggers invitados presentaran contenido que se publicaría con enlaces que apuntaran de nuevo a sus sitios. Este contenido contenía un alto volumen de enlaces y un texto de anclaje demasiado optimizado.

Nuestras recomendaciones para eliminar estos vínculos fueron ignoradas y no se consideraron de alta prioridad, a pesar de nuestros esfuerzos para transmitir la gravedad de este problema.

Luego, Google lanzó la actualización en tiempo real de Penguin 4. Poco después, el sitio de nuestro cliente fue marcado por una penalidad manual. A continuación se muestran capturas de pantalla de la Consola de búsqueda de Google que describen la penalidad de enlace saliente manual para las coincidencias de sitios parciales.

Cómo evitar una multa de enlace saliente

Estos son algunos consejos para ayudarle a evitar una penalización de enlace saliente:

Evite enlaces con spam y sitios web de baja calidad.

Nofollow enlaces en el contenido generado por el usuario de forma predeterminada, o simplemente no permiten.

No permita ningún vínculo dentro del contenido de la publicación de invitados que se publique en su sitio, a menos que alguien de su personal haya revisado y aprobado manualmente los vínculos.

No vincular a sitios que le están proporcionando algún tipo de compensación por hacerlo, como dinero, bienes por servicios o enlaces recíprocos.

Entrene a los administradores de contenido de su sitio para que conozcan quiénes son y hacia qué se están vinculando. Consulte la página de recursos del esquema de enlaces de Google.

Qué hacer si te penalizan

Si ha recibido una penalización de vinculación saliente, debe seguir los siguientes pasos para facilitar una resolución:

Identifique los enlaces de su sitio que apuntan a sitios web externos. Puede utilizar una herramienta como Screaming Frog (External Report) para identificar enlaces salientes.

Revise estos enlaces para identificar los que no cumplen con las directrices de Google.

Quite los enlaces problemáticos o agregue una etiqueta nofollow a los enlaces para que no pasen PageRank.

Ejemplo:

<a href=”signin.php” rel=”nofollow”> iniciar sesión </a>

Envíe una solicitud de reconsideración en Google Search Console. Describe los cambios realizados en tu sitio para eliminar los problemas relacionados con los vínculos. Sea tan detallado como sea posible, y describa los pasos que ha puesto en su lugar para evitar que esto suceda de nuevo.

Tag: posicionamiento seo