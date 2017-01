¿Cuánto tardamos en perder posicionamiento SEO?

El posicionamiento web SEO de un sitio web en muchas cosas se parece a ir al médico. Mientras esperas que te llamen pasa el tiempo aparentemente más lento. Cuando tienen que reconocerte los profesionales de la sanidad, el tiempo vuela y en menos de lo que te cuesta pestañear ya ha terminado tu reconocimiento. Algo sucedido pasa en lo referente a la indexación en buscadores y una penalización. La mejora en los resultados de búsqueda parece no llegar nunca. Sin embargo, cuando toca perder posiciones, las penalizaciones o los errores SEO actúan con una rapidez inmejorable. Sin embargo, en posicionamiento SEO todo tiene su tiempo, incluidas las pérdidas de posiciones. Estos son los baremos más corrientes a la hora de ir hacia abajo en los resultados de búsqueda. Penalización inmediata La penalización por una infracción grave por parte de Google supone la desaparición de la url de forma inmediata o, como mínimo, su degradación también al instante a páginas mucho más lejanas. Una penalización de este tipo se aplica cuando voluntaria o involuntariamente, el administrador de la web ha cometido faltas graves que, desde el punto de vista del buscador, son consideradas un fraude. Antes de criticar o rechazar esta política, hay que tener en cuenta que hablamos del sustento económico de una empresa de tecnología internacional, por no hablar de la gran cantidad de profesionales implicados en el sector. Un fraude de este tipo en otro mercado supondría un delito importante. Descenso constante Normalmente el descenso constante en los resultados de búsqueda se da cuando se ha producido un error en la web. Sucede a menudo cuando profesionales cambian una página web a una página en construcción, mientras la rediseñan. En realidad, informan a los usuarios correctamente, pero al buscador sólo le envían errores. La constatable reducción de usabilidad penaliza prácticamente día a día la web del rediseño hasta hundirla en los resultados de búsqueda en pocas semanas. Descenso esporádico Puede parecer incongruente, pero el descenso esporádico es el más peligroso de todos. Cuando el volumen de visitas y la posición por una búsqueda clave presentan peores resultados, significa que la competencia nos está ganando. La buena noticia es que da tiempo a identificar el error, siempre que un profesional en posicionamiento SEO y en análisis de visitas pueda conseguirlo. La mala noticia es que, si la solución no se encuentra o no se aplica a tiempo, es realmente difícil recuperar las posiciones obtenidas con tanto esfuerzo y que, en pocos meses, han desaparecido.

