Cartografía de palabras clave para el viaje del comprador en SEO

A menudo imparto clases de marketing digital SEO, y comienzo mis presentaciones al hablar de palabras clave. Cuando se trata de búsqueda orgánica, las palabras clave forman la base de todos nuestros esfuerzos de SEO. ¿Qué consultas de búsqueda queremos que nuestros sitios web aparezcan en los resultados de búsqueda?

La importancia de la investigación efectiva de palabras clave ciertamente no se pierde en los vendedores. En una encuesta de noviembre de 2016, Ascend2 encontró que la investigación de palabras clave era una de las principales tácticas de SEO, pero más de un tercio de los encuestados indicó que era una tarea difícil:

Sin embargo, la investigación de palabras clave no tiene que ser difícil. Las palabras clave son simplemente las palabras y frases que nuestros compradores son propensos a utilizar cuando se trata de encontrar nuestros productos y servicios. Sólo tenemos que ponernos en la mente de nuestros clientes y prospectos – y eso comienza con personas.

Vinculación de palabras clave a personas

Personas contienen a menudo información demográfica y psicográfica. Nos dicen todo, desde el género hasta la localización geográfica, hasta las actividades extracurriculares. Para comenzar a construir personas para entender mejor a sus prospectos, es útil comenzar con personas que ya han comprado su producto o servicio. Entonces, ¿cómo son sus clientes actuales?

Tire de su lista de clientes. ¿Cuáles son los títulos, edades, industrias y ubicaciones geográficas de sus clientes actuales? Algunos datos están directamente disponibles en el registro del cliente. Por ejemplo, si vende zapatillas en línea, es probable que tenga las direcciones de envío y códigos postales de sus clientes. ¿Qué áreas geográficas se desempeñan mejor para usted?

Para comprender a los clientes más allá de los datos de los clientes que recopile, intente incorporar datos de las plataformas de redes sociales. Por ejemplo, si vende servicios empresariales, consulte los perfiles de LinkedIn de sus clientes. Estos son todos los perfiles públicos ricos en información. ¿Hay patrones que ves aquí? ¿Qué nivel de experiencia, grado y departamento se enumeran en sus perfiles?

También intenta subir tu lista de clientes a la herramienta Audience Insights de Facebook. ¿Qué características tiene Facebook acerca de su audiencia?

Una vez que sepa más acerca de su audiencia, puede comenzar a ponerse en su lugar. ¿Qué tipos de palabras clave necesitaría esta audiencia para buscar para encontrar su producto?

Asignar las palabras clave al ciclo de compra

No confíe sólo en palabras clave o frases amplias o sólo muy específicas. En su lugar, considere el viaje del comprador al desarrollar palabras clave. Cuando alguien está comenzando el viaje, las búsquedas y las preguntas que la persona va a hacer pueden ser más amplias en la naturaleza, pero las búsquedas y las preguntas se vuelven más específicas a medida que el comprador se acerca a la compra. Vamos a usar el ejemplo de los zapatos corrientes. Cuando estoy comenzando mis compras de comparación, mis consultas podrían ser:

Zapatos de running para mujer

Mejores zapatos de running para mujeres

Zapatos corrientes azules marinos

En este punto, estoy en la fase de sensibilización – estoy tomando conciencia de las opciones que existen para mis criterios básicos.

A medida que me muevo a través del viaje del comprador y comenzar a tomar conciencia de las opciones y las marcas, mis búsquedas probablemente se vuelven más específicos, buscando tal vez para características especiales, como:

Zapatillas deportivas de larga distancia para mujer

Zapatillas deportivas Asics vs. New Balance

Zapatillas Asics Kayano

Comparar Asics zapatos deportivos

Ahora estoy en la fase de comparación – comparando varias marcas y sus características para determinar qué zapato particular es el mejor para mí.

Finalmente, puedo conseguir muy específico como me instalo en un zapato específico que quiero:

Asics mujer GT-1000 4 zapatillas medianoche

Ahora estoy en la fase de compra. Sé exactamente qué zapato quiero. Tengo una búsqueda muy específica – hasta el color y el modelo.

Idealmente, usted querrá una combinación de palabras clave de todas las etapas del ciclo de compra para que pueda atraer y convertir a los clientes a través de la búsqueda orgánica.

Encontrar palabras clave

¿Pero cómo usted sabe qué palabras claves son apropiadas en varias etapas del ciclo de compra? Imagine que es un cliente que comienza su búsqueda desde la fase de concienciación. ¿Qué preguntas es probable que tenga? Busque palabras clave que reflejen preguntas y respuestas que los clientes potenciales puedan preguntar.

Google Suggest es un gran lugar para empezar a minar estos potenciales clientes potenciales para palabras clave. Por ejemplo, utilizando la herramienta de palabras clave Dominator, puedo ver Google Suggest consultas que aparecen en torno a un término como “zapatos para correr de las mujeres”.