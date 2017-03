¿Es bueno usar quemadores de grasa en etapa de volumen?

Puedes pensar que los quemadores de grasa son buenos cuando se utilizan en etapa de volumen porque van a hacer que solo consigas músculo limpio; o que son una pérdida de plata debido a que la etapa de volumen consiste en conseguir más calorías y los quemadores de grasa hacen lo contrario. Ninguna de esas opiniones están mal. Son simplemente puntos de vista de lo que estamos a punto de explicar.

El trabajo de los quemadores de grasa en tu cuerpo es de acelerar tu metabolismo. Esto significa que hacen que tu cuerpo procese mas rápido las calorías y la comida que ingieres, en otras palabras, aceleran el proceso en el cual conviertes alimentos en energía. Algunos quemadores de grasa llamados termogénicos afirman aumentar el “calor” en tu cuerpo. Vamos a tener en cuenta que no estamos hablando de todos los suplementos dietarios de nutricion deportiva en el mercado etiquetados como “quemadores de grasa” porque algunos de ellos son una pérdida de plata y realmente no funcionan (haremos un artículo sobre eso dentro de poco). Estamos hablando en términos generales

Así que todo se desenlaza en cómo es tu dieta, por ejemplo, si vas a adquirir más volumen contando las calorías exactas como para ganar músculo lo más limpio posible (comer 100-400 calorías por encima de tus niveles de mantenimiento) es probable que no debas usar un quemador de grasa, ya que debido a la aceleración de metabolismo puedes quemar más calorías de lo que crees. Por otro lado, si estás en una fase de volumen sucia o incluso en un aumento de volumen limpio sin contar calorías (algunos llaman “volumen limpio” comer toneladas de “alimentos limpios” sin saber cuanto consumes al día ) Puedes exceder por mucho el consumo de calorías que necesitas. En este caso sí sería útil consumir quemadores de grasa con el fin de tratar de reducir el exceso de grasa adquirida durante la fase de volumen.

Así que en conclusión, el uso de un quemador de grasa puede o no puede ayudarte en tus metas de aumento de volumen limpio. Todo depende de tu dieta si tienes cuidado y sabes lo que estás comiendo no deberías necesitar un quemador de grasa para hacer músculo limpio