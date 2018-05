Bolsos y carteras de moda para el 2018: Las tendencias del momento

Una vez pero me fui para Milán a visitar MIPEL, la feria internacional más importante dedicada a los bolsos de cuero, donde más de trescientos marcas provenientes de todo el planeta exhibieron sus productos entre las que se encontraban marcas históricas, compañías emergentes y diseñadores de tendencia.

Los artículos expuestos en los diferentes stands cambiaban entre bolsos, carteras, morrales y maletas para el día, la noche y los deportes. Pudimos ver desde carpetas de trabajo, artículos de viaje, cinturones, guantes y sombreros hasta calzado, bufandas, paraguas y bastones. Asimismo había artículos de regalo, pequeños accesorios en piel, accesorios de moda y joyería.

En el ÁREA DE TENDENCIAS se presentaron los temas de inspiración en 4 zonas diferentes, las que reunieron los productos con el mejor del contenido creativo de las empresas y los diseñadores a la vanguadia presentes en la feria.

A continuación hallarás una síntesis de los 4 temas con sus respectivas direcciones de estilo:

Bolsos y carteras de moda para el 2018

REWIND: Los años 20 del tercer milenio, reedita el mejor estilo con humor moderno. Colores impactantes, nuevas geometrías y contaminaciones surrealistas. Retornos históricos y elementos irreales. Volúmenes estructurados, formas recias y líneas en cajas con geometrías innovadoras.

ELECTRO_HYPE: Enfoque electrónico, vibraciones futuristas, materiales de alta tecnología. La luminiscencia tecnológica se mezcla con efectos refulgentes y chispeantes. Look tecnológico, formas desestructuradas y volúmenes modulares. Construcciones rígidas con aspectos fluidos. Asimétrico y multifacético.

SMASH_UP: Un nuevo choque estético que prácticamente como un juego mezcla de forma anárquica lo folk con lo orgánico. Casual y urbano mezcla decoraciones, rusticidad y experimentación. Volúmenes deconstruidos. Bolsas, mochilas, maxi shopper y bolsos de humor, para combinaciones inusuales.

ON THE GO: El viaje de los trotamundos es extravagante y colorido. Suaves formas o bien cajas, bolsos multifuncionales con cremalleras y compartimientos para transportar artículos.

Los pequeños artículos en cuero rompen los esquemas y dan un toque de ironía al total look.

Para los viajantes tradicionales los materiales son suaves y hermosos, bolsas grandes, colores neutros, tono a tono.

Ahora pasemos al espacio de la feria llamado “SCENARIO” (escenario), dedicado a las compañías mas destacadas por la creatividad, la innovación y la investigación.

De las cuarenta empresas que se presentaron estas fueron las tres marcas que llamaron más mi atención por su término creativo de marca y tecnología empleada en el desarrollo del producto final, veamos:

HARLEQ Una marca 100 por cien italiana. Me conquistaron sus diseños de formas originales y con sus complejos procesos de fabricación. También es de resaltar la atención particular en los detalles de elaboración. Mediante el tratamiento que le dan a los cueros consiguen reflejar un aire vintage propio de la marca. Realmente un producto artesanal único.

M*BRC Experimentación, investigación y experiencia son las fortalezas de esta marca, también 100 por ciento made in Italy. Lo que más llamó mi atención fue la forma como decoran y realizan las aplicaciones en cada uno de sus diseños. A través de bordados floreales, ojaletes, taches y estampados consiguen un producto elegante e inigualable