Beneficios de vapear. Información para vapeadores con BASE CIENTÍFICA

Este documento pretende ser de referencia para todo aquel que se quiera INFORMAR CON BASE SÓLIDA Y ESTUDIOS CIENTÍFICOS sobre la eficiencia del empleo de los mal llamados cigarros electrónico (mejor llamados vaporizadores personales). Esta eficiencia puede ser medida desde la perspectiva del NO regreso al hábito del tabaco, o asimismo desde la radical reducción de daños a nuestro organismo. El documento va a hacer un pequeño resumen de en que consisten estos vapeadores, y se compartirán una serie de enlaces con vídeos y también información y estudios científicos serios explicando los beneficios de vapear en frente de fumar tabaco.

QUE ES UN VAPORIZADOR PERSONAL? (mal llamado cigarrillo electronico)

Es un dispositivo electrónico, que sirve para producir vapor y simular el acto de fumar. Este vapor se produce calentando un líquido hasta su temperatura de ebullición.

COMO FUNCIONA?

Se compone de esencialmente tres partes

+ BATERÍA: que es la que hace marchar el dispositivo, y es recargable. Puede ser intercambiable o bien no sustituible.

+ ATOMIZADOR: es el sitio físico en donde se generará la evaporación del líquido.

+ DISPOSITIVO PROPIAMENTE DICHO: es el dispositivo electrónico que alimentado por la batería, provee la energía eléctrica suficiente para evaporar el líquido.

COMO SE EVAPORA EL LIQUIDO?

Estos dispositivos marchan de forma afín a las máquinas que producen neblinas en los teatros o bien discos.

El líquido moja un medio enormemente poroso (algodón, fibra, gasa, etc.). Un hilo resistivo o bien resistencia eléctrica en íntimo contacto con ese medio poroso se calienta cuando se habilita el dispositivo, y es el calor de esa resistencia eléctrica la que hace evaporar el líquido que está ocluido en el medio poroso. La próxima figura muestra esquemáticamente el funcionamiento del dispositivo



DE QUE ESTÁN HECHOS LOS LÍQUIDOS?

Los líquidos están hechos esencialmente de cuatro componentes, que están muy probados para consumo humano

– GLICERINA VEGETAL

– PROPILEN GLICOL

– SABOR ALIMENTICIO

– NICOTINA

Los 2 primeros componentes son los encargados de producir esa neblina característica que simula el humo del tabaco. El sabor alimentario se usa para darle un toque de sabor a los líquidos que vapeamos. La nicotina busca saciar el síndrome de abstinencia que se nos produce al parar de fumar.

LA NICOTINA ES CANCERÍGENA!? (actualización 21/05/2018)

NOO!!… Ya se repitió hasta el cansancio. Es un alcaloide adictivo, como todos y cada uno de los alcaloides. Aumenta el pulso sanguíneo, aumenta la presión sanguínea. De ahí que que los médicos afirman que puede ser arriesgado para el corazón. PERO NO ES CANCERíGENA!

+ NO ES INOCUO. No obstante al NO EXISTIR NINGÚN TIPO DE COMBUSTIÓN en estos dispositivos, no se introducen al cuerpo los más de siete mil químicos enormemente intoxicantes que produce el humo del tabaco, mucho de los que son potencialmente cancerígenos y mortales.

+ Existen estudios científicos que aseveran que el empleo de vaporizadores personales es entre un noventa y cinco por ciento y un noventa y nueve por ciento menos dañino que el humo del tabaco. Convirtiendo a este procedimiento en IDEAL como terapia de substitución tabáquica.

+ Los estudios científicos que aseveran que este procedimiento NO ES INOCUO, se fundamentan en buscar perturbaciones de las mucosas respiratorias, en concepto de IRRITACIÓN, y no de daños irreversibles. Acá debe aclararse que esa irritación es la que genera tanto placer al habitual fumador de tabaco.

+ Todos los presuntos estudios serios que concluyeron al día de la data (MAYO dos mil dieciocho) que el vapor generado es perjudicial, han sido velozmente negados por estudios serios de instituciones reconocidas a nivel del mundo.