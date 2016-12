¡Abran paso!, diseño español joven y con mucho talento

Los jóvenes diseñadores vienen pidiendo paso. Este es un hecho irrefutable que podemos percibir no solamente con la celebración de la pasarela EGO (una plataforma que ha cumplido ya diez años) durante Fashion Week Madrid, sino también por la gran cantidad de iniciativas que se están llevando a cabo desde las escuelas de moda y diseño o diferentes universidades españolas. Pero a ello se une también una mayor implicación de las propias empresas del sector, que tienen muy claro que el futuro de la moda de España pasa por apoyar y estimular la creatividad de nuestros jóvenes talentos. Este es el caso, por ejemplo, del concurso MFSHOW Lab, auspiciado por Pandora y que desde hace tres años viene descubriéndonos las que están llamadas a ser las grandes promesas del diseño español. Y una de ellas es Nacho Gamma, un joven estudiante de diseño de la Universidad Francisco de Vitoria que se ha convertido en el ganador de la III Edición del MFSHOW Lab by Pandora. Con motivo de este galardón, que le ha permitido obtener una beca para poder realizar su primera colección y presentarla en la pasada pasarela MFSHOW, hemos querido hablar con él para conocer un poco más su trabajo y sus aspiraciones dentro del mundo de la moda.

No es la primera vez que te has presentado al concurso MFSHOW Lab by Pandora. Ya lo hiciste en la I edición con una propuesta para la primavera-verano de 2015 que bautizaste con el nombre de ‘Metropolitan’. ¿Te esperabas ser tú el ganador de esta III edición? ¿De ese primer diseño que presentaste a las propuestas que has presentado este año con ‘Resiliencia’ cuál crees tú que ha sido la evolución de tu diseño?

En la primera edición de este concurso, yo estaba cursando segundo de carrera y para mí ya fue un premio que mi universidad me eligiese para representarla con tan sólo 19 años. Cuando se celebró la segunda edición, yo estaba cursando un Erasmus en Milán, mi técnica de patronaje era aún muy básica y preferí esperar y formarme un poco más. Nunca tuve la certeza de que fuese a ganar la III edición de este concurso pero sí la firme intención de presentar una propuesta de calidad que elevase los estándares de mi primera intervención. Mejores patrones, un concepto más maduro sobre el que trabajar, mayor conocimento de diseños, texturas y tejidos. Competía contra mí mismo, había aprendido y disfrutado mucho creando la colección y estaba contento con el proyecto que presentaba. Que, además, el jurado premiase mi trabajo fue una suerte y un regalo.

¿Qué supone para ti haber ganado este concurso y haber podido mostrar tu colección en una pasarela tan importante como MFSHOW?

Sin un patrocinador como Pandora, me hubiese sido imposible costearme algo así. Ganar este concurso me ha permitido salir de la universidad con una colección completa ya realizada y toda la experiencia que ello ha supuesto. Ha sido un privilegio desfilar en la misma pasarela que Roberto Verino y otros tantos diseñadores ya consagrados. Oportunidades como esta son siempre un trampolín y un escaparate para álguien como yo, que apenas comienzo a dar mis primeros pasos en el mundo de la moda.

A pesar de tu juventud, no solo has diseñado y presentado una colección completa en una pasarela importante, sino que, además, has hecho alguna pequeña colaboración con diseñadores ya consagrados como, por ejemplo, María Barros. ¿Qué te aportó esta experiencia?

María Barros ha sido siempre muy generosa conmigo. Me ha ayudado muchísimo. Fue la primera persona que apostó por mi y me dio una oportunidad en el mundo de la moda. Yo la quiero mucho y siento una profunda admiración por su trabajo. En mi primer año de carrera, me cogió de la mano y me ofreció ser su ilustrador. He tenido mucha suerte de que María se cruzase en mi camino. Es una mujer inteligentísima y tiene una sensibilidad extraordinaria. De ella sólo puedo decirte cosas bonitas.

¿Cómo es tu proceso creativo? ¿Qué te inspira? ¿Cuáles son tus referentes? ¿Admiras a algún diseñador en particular?

Me interesa la moda que trasciende más allá de la belleza de la ropa primavera verano o sus accesorios y habla de la sociedad o los individuos que la visten. Me gusta trabajar con un concepto que hable de las personas y sus valores. Como en otras artes, busco que detrás de cada pieza o colección haya una idea y un mensaje. Me inspira la música, mis vivencias y las de otros, los paisajes, leer, la naturaleza… Cualquier cosa que despierte mi curiosidad, en definitiva. Admiro el trabajo de Balenciaga, de Viktor & Rolf y de Josep Font con quien tuve la oportunidad de coincidir durante mis prácticas en Del Pozo.

En alguna ocasión has declarado que tu concepto de la moda es un tanto ‘Arty’, que lo que pretendes es que moda y arte se fundan en tus diseños, ¿crees que una idea tan ‘conceptual’ puede cuadrar con el hecho de hacer una colección que sea también comercial?

La alta costura la visten unos pocos y, gracias a ello, muchos otros podemos disfrutar viéndo esas creaciones excepcionales. La moda más comercial también comunica. En ella el concepto está un poco más diluido y se distingue menos, pero a menudo está contagiada de lo que vemos en las pasarelas. Lo que se enseña en un desfile marca la línea del diseñador y hace que el consumidor o consumidora que se siente representada, desarrolle cierta afinidad con la marca. Luego las prendas de diario pueden ser más cómodas y más sencillas, lo importante es que mantengan la esencia. Así es como yo lo veo.

¿Cómo ves tú en estos momentos el trabajo de los jóvenes diseñadores emergentes en España? ¿Crees que hay suficiente apoyo a los jóvenes creadores que, como tú, estáis empezando en el mundo de la moda?

Veo el trabajo de los jóvenes diseñadores emergentes españoles con cierto optimismo. Es cierto que hay países como Finlandia o Dinamarca que ofrecen mayores ayudas a sus estudiantes porque sus economías están mucho más saneadas que la nuestra. También hay otros donde las ayudas son exclusivamente de carácter privado. Iniciativas valientes y generosas como la de Pandora y MFSHOWLab nos ayudan a hacer crecer la industria de la Moda verano en España y esto nos favorece directa o indirectamente a todos los españoles. Abrirnos el camino a los jóvenes diseñadores es mirar al futuro sin miedo y permitirle a nuestro país despuntar en una industria que es vital para el crecimiento del tejido empresarial.

¿A partir de ahora, y con un currículum tan brillante como el tuyo, qué planes, qué proyectos tienes? ¿Cuál es tu sueño más inmediato?

Quiero seguir formándome y aprovechar todas las oportunidades profesionales que se me presenten por el camino. Creo que cursar Bellas Artes y un Master fuera de España puede ayudarme a crecer como diseñador y, la verdad, me apetece muchísimo.